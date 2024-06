information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 13:16

Benyamin Netanyahu acte la mort du cabinet de guerre après le départ de Benny Gantz. La fin d'un consensus politique en Israël autour de la guerre à Gaza ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Gauthier Rybinski et Claire Duhamel à Jérusalem.