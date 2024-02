information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 11:03

Le Hamas examine une proposition d'accord de trêve avec Israël à Gaza comportant trois phases et prévoyant un cessez-le-feu de plusieurs semaines. Le projet de trêve se constitue en plusieurs phases, et comprend la libération d'otages, la livraison d'aide humanitaire à Gaza, notamment des médicaments, et des négociations sur le retrait des forces israéliennes de certaines zones de la bande de Gaza.