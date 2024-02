information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 11:36

Les efforts s'intensifient en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où les combats et les raids israéliens meurtriers se poursuivaient jeudi en dépit d'une situation humanitaire désastreuse. Axel May, journaliste à France 24, détaille les différentes étapes des négociations qui ont lieu en Egypte entre les représentants des deux parties.