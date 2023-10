information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 22:18

Recherche consensus et position commune. Les 27 sont réunis à Bruxelles jusqu'à vendredi. A l'agenda : la situation au Proche-Orient. L'unité n'est pas facile tant les dissensions sont nombreuses au sein des pays membres de l'Union européenne. Cette guerre suscite aussi la crainte que le conflit en Ukraine soit éclipsé.

On va plus loin avec Marc Sémo, collaborateur au Monde et à Challenges et Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24.