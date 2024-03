information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 12:21

Cela fait plus de 3 mois qu'il n'y a pas eu de trêve à Gaza. Les efforts des médiateurs Qataris et Égyptiens s'intensifient mardi pour parvenir à une trêve après plus de cinq mois de guerre qui ont dévasté la bande de Gaza où Israël mène une opération dans le plus grand complexe hospitalier du territoire palestinien au bord de la famine. Les précisions avec notre journaliste pour France 24, Ludovic De Foucaud.