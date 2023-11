information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 11:49

Les dernières heures ont une fois de plus été marquée par de nouvelles libérations d'otages : 16 en tout. On compte 10 Israéliens, 4 Thaïlandais et 2 Russo-israéliennes. Dans le même temps, 30 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont eut aussi retrouvé leur liberté, comme le prévoyait l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Le Hamas qui a annoncé hier la mort de 3 otages israéliens, dont un bébé de 11 mois. Informations qu'Israël dit en ce moment vérifier.