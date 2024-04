Israël : fin de l'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes

information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 13:56

L'exemption des juifs ultra-orthodoxes du service militaire prend fin ce lundi 1er avril pour ces jeunes religieux après des années de tergiversations, une question sensible qui divise la société israélienne sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, et un casse-tête pour le gouvernement Netanyahu. Le service militaire est obligatoire en Israël, mais les ultra-orthodoxes peuvent échapper à la conscription s'ils consacrent leur temps à étudier les textes sacrés du judaïsme, une exemption instaurée par Ben Gourion à la création de l'Etat d'Israël en 1948, initialement pour 400 jeunes, mais qui concerne aujourd'hui 66 000 hommes âgés de 18 à 26 ans.