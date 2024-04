Israël et le Hezbollah s'affrontent : "la Finul n'est pas la panacée mais c'est mieux que rien"

information fournie par France 24 • 30/04/2024 à 06:06

L’intensification des tirs du Hezbollah sur Israël et les frappes israéliennes au Liban ces derniers jours font craindre une escalade. Alors que le chef de la diplomatie française, actuellement au Liban, tente de désamorcer le conflit avec Israël, doit-on s’inquiéter de l’ouverture d’un nouveau front ? Stéphane Séjourné a appelé dimanche à Beyrouth à la fin de l'escalade entre le Hezbollah libanais et Israël pour éviter, selon lui, "le scénario du pire". Plus de précisions avec Georges Malbrunot, Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient.