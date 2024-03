Israël diminue ses aides à une communauté arabe déjà précaire

information fournie par France 24 • 13/03/2024 à 10:00

En Israël, le gouvernement veut limiter les financements de sa population arabe palestinienne et prévoit de mettre en place un vaste plan de réduction des dépenses de la société civile, pour combler les pertes économiques liées à la guerre à Gaza. Les Palestiniens d’Israël – aussi appelés Arabes israéliens – représentent 20 % de la population. Du désert du Néguev au sud au plateau du Golan au nord, ils sont particulièrement exposés au crime organisé et à la pauvreté. Claire Duhamel, Andrew Hilliar et Maral Quttieneh sont allés à leur rencontre.