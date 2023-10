Israël bombarde le sud-Liban : l'Etat hébreu dit cibler des combattants du Hezbollah

information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 17:02

Depuis l'attaque meurtrière sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, des violences opposent le Hezbollah libanais et l'armée israélienne à la frontière entre Israël et le Liban. Dimanche, l'armée israélienne a accusé le puissant mouvement chiite libanais de chercher l'escalade militaire. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que le Hezbollah ferait "l'erreur de sa vie" en entrant en guerre contre son pays. Les précisions de Tarek Kaï, envoyé spécial de France 24 à Tyr au Liban.