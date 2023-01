Islande, paradis de l’égalité femmes-hommes ?

information fournie par France 24 • 06/01/2023 à 14:57

"Reporters" vous emmène cette semaine en Islande, une île habituellement connue pour ses glaciers, ses volcans et ses aurores boréales. Mais ce pays est aussi un laboratoire scruté pour son modèle de société et ses institutions démocratiques. Son parlement, fondé en l'an 930, est sans doute l'un des plus anciens au monde. En 2021, il est aussi devenu le plus paritaire d'Europe, avec près de 48% de femmes élues. Mais que fait ce petit pays de 376 000 habitants pour sortir son épingle du jeu ? Mérite-t-il sa réputation de paradis de l’égalité femmes-hommes ? C'est un reportage de Mélina Huet.