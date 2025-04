information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 20:42

Notre invitée, Isabelle Santiago est la députée socialiste du Val-de-Marne. Elle est venue nous parler de protection de l'enfance et du rapport d'enquête parlementaire qu'elle a présenté cette semaine. Un rapport qui était très attendu par les acteurs de la protection de l’enfance, et pas seulement car il met en lumière une situation alarmante, ancienne, et qui aujourd'hui a besoin d'engagements concrets et volontaires.