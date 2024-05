information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 13:01

C’est la première visite en France du président chinois Xi Jinping depuis l’épidémie de Covid-19, et elle très critiquée par les défenseurs des droits humains. L'autoritaire Xi Jinping est-il un adversaire ou un partenaire pour les Européens ? C’est le sujet de "Parlons-en" aujourd’hui avec en plateau Baptiste Fallevoz, ancien correspondant de France 24 à Pékin et Isabelle Feng, juriste et chercheuse à l’Asia Centre.