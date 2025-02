information fournie par France 24 • 08/02/2025 à 20:39

Notre invitée "au coeur de l'info" vient nous parler de l'Intelligence artificielle au service de la médecine. Les avancées d'Irene Buvat et de son laboratoire permettent aux oncologues et aux radiologues de mieux dépister, diagnostiquer, prescrire des traitements personnalisés et surveiller les femmes en rémission du cancer du sein. Mais l'application de ses recherches vont bien au-delà de ce seul domaine. Rencontre avec une femme passionnée et passionnante.