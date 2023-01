information fournie par France 24 • 10/01/2023 à 23:38

La justice iranienne enchaîne les condamnations à mort contre les manifestants alors que la police reçoit instruction de surveiller à nouveau le strict port du voile. Le régime des mollahs sourd aux critiques ? L'ONU parle de "meurtre d'Etat".

Aux Etats-Unis, Jaïr Bolsonaro évoque un retour au Brésil. Les Etats-Unis pourraient-ils l'expulser ? On va plus loin avec Marc Semo, Matthieu Mabin et Bilal Tarabey.