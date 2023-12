Iran : le viol comme arme de répression par les forces de sécurité iraniennes

information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 15:41

Les viols en prison existent depuis des décennies en Iran et ils se poursuivent encore en 2023. Dans le sillage du mouvement "Femme, vie, liberté", les citoyens manifestent et sont réprimés par les gardiens de la Révolution. On déplore des centaines de morts et des milliers d'arrestations. Amnesty International a recueilli le témoignage de 45 interpellés : des femmes, des hommes, mais aussi des mineurs détenus de manière arbitraire et victime de viols... Précisions avec Domitille Nicolet, chargée de plaidoyer sur les libertés et violences policières pour Amnesty Internationale et invitée sur France 24.