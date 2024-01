information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 11:24

Après la Syrie et le Kurdistan irakien, l'Iran frappe en territoire pakistanais, des groupes du Balouchistan. Téhéran prend le risque d'un embrasement du Moyen-Orient au moment où ses alliés yéménites, les Houthis, multiplient les attaques contre les navires en Mer Rouge. On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington.