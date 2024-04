information fournie par France 24 • 27/04/2024 à 15:08

Un tribunal iranien a condamné à mort Toomaj Salehi, un célèbre rappeur iranien emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation de 2022 déclenché après la mort de Mahsa Amini, a rapporté mercredi un média local. Plusieurs organisations appellent à un rassemblement à Paris dimanche pour exiger sa libération. Sujet France 2.