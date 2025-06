information fournie par France 24 • 17/06/2025 à 08:36

A la Une de la presse, ce mardi 17 juin, l’intensification des bombardements mutuels entre l’Iran et Israël, malgré les appels à la désescalade. Et les questions sur la capacité de survie du régime iranien. La guerre entre l’Iran et Israël rebat en partie les cartes de la diplomatie française au Proche-Orient. Et un heureux évènement chez Goliath et Sweet Pea, deux tortues des Galapagos.