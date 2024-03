Iran : des élections jouées d'avance? Forte abstention attendue aux législatives

information fournie par France 24 • 01/03/2024 à 10:44

En Iran, des premières législatives depuis la mort de Mahsa Amini, il y a un an et demi, doivent se tenir ce vendredi. Ces élections devraient se jouer entre conservateurs uniquement, et l’abstention devrait être particulièrement élevée, alors que les appels au boycott se multiplient. Le scrutin a, par ailleurs, lieu dans un contexte d’escalade de violence au Moyen-Orient : la guerre entre Israël et le Hamas va bientôt entrer dans son cinquième mois, tandis que les Houthis multiplient leurs attaques en Mer Rouge.