information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 14:09

C'est le premier vrai test à 10 mois de l'élection présidentielle aux Etats-Unis: Donald Trump domine-t-il la course à l'investiture républicaine comme en attestent les sondages ? Réponse à l'occasion de cette étape inaugurale des primaires, le caucus de l'Iowa. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.