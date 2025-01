information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 22:41

Donald Trump a été investi pour un second mandat à la Maison blanche, ouvrant une nouvelle ère de bouleversements potentiels sur la scène mondiale. Quelles conséquences pour l’Afrique ? Nous en parlons avec notre invitée Rama Yade, directrice Afrique du think tank américain Atlantic Council, et ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères.