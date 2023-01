Investissements étrangers : l'Europe en berne, l'Amérique triomphante ?

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 13:29

Cet "Entretien de l'intelligence économique" s'intéresse à des délocalisations particulières qui ne vont pas vers le sud ou l'est, mais vers l'ouest. Et ce au détriment de l'Europe, qui voit des entreprises tentées par une Amérique où les coûts de l’énergie sont plus faibles. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit David Cousquer, fondateur et gérant de la société Trendeo, cabinet de collecte et d’analyse d’informations économiques.