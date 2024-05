information fournie par BoursoBank Clients • 04/05/2024 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : le dernier baromètre de l'attractivité du cabinet EY qui couronne la France pour la 5e année consécutive ; la participation obligatoire de 100 euros pour chaque formation avec le CPF ; et pour finir le PER qui a franchi fin 2023 les 10 millions de titulaires et les 100 milliards d'euros d'encours.