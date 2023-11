information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 21:59

Au premier jour du sommet international sur les risques de l'intelligence artificielle, la Chine, les Etats-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley, pour un développement "sûr" de l'IA. Deux sommets sur l'IA vont suivre, en Corée du Sud dans six mois, puis en France dans un an. Décryptage des enjeux et des premiers résultats de cette réunion dans l'info éco.