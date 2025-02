information fournie par France 24 • 17/02/2025 à 18:10

L'Intelligence artificielle est en pleine expansion et les besoins en énergies des serveurs explosent. Une recherche sur Chat GPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Et cela entraîne d'importantes émissions de gaz à effet de serre. De grandes quantités d'eau sont aussi utilisées pour refroidir les serveurs. L'Intelligence artificielle est un défi pour les ressources des écosystèmes. On se penche sur cet impact difficilement supportable.