information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 12:13

En Afrique, les projets reposant sur l’Intelligence artificielle foisonnent et les entreprises spécialisées dans le domaine se multiplient. Les spécialistes du domaine alertent sur le risque que l'Afrique deviennent l'atelier de misère du monde digital mais l'essor des nouvelles technologies peut également être un levier de développement pour le continent. Pour en parler, France 24 reçoit Aïda Tagmouti, PDG, cofondatrice de JobBee et lauréate de l'édition 2023 de Women in Africa.