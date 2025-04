information fournie par France 24 • 04/04/2025 à 16:26

Consommation d'énergie plus raisonnable, données pertinentes car locales, richesse linguistique et culturelle et maintenant puissance de calcul : l'Afrique, à travers différentes initiatives comme au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire en Tunisie ou en Algérie, se dote petit à petit des briques qui vont lui permettre d'inventer une IA susceptible d'inspirer le reste du monde. Comme on l'a vu au Sommet mondial de l'IA à Kigali, cette démarche inspire un nombre croissant de jeunes chercheurs.