Intelligence artificielle : peut-on vraiment la contrôler ?

information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 18:21

En novembre 2022, le monde entier découvrait ChatGPT, un robot conversationnel qui est passé d’un buzz mondial à une révolution planétaire en quelques mois. Mais un an plus tard, certains commencent à s'inquiéter des implications de cette technologie. Les robots font-ils concurrence aux cerveaux humains ? Doit-on se méfier des IA génératives ? La révolution tech menace-t-elle nos économies et nos sociétés ? Ces questions seront au cœur du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui se tiendra au Royaume-Uni les 1er et 2 novembre. Dans cette émission spéciale, nous débattons avec nos invités des enjeux de la gouvernance de l'IA.