information fournie par France 24 • 11/03/2024 à 16:28

L'Intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde : en quelques clics, les modèles les plus puissants de l'IA peuvent aider à créer textes, images et mêmes vidéos. Sur ce terrain, la France a du retard et dans cette course folle à l'innovation, les entrepreneurs français et même le gouvernement misent tout sur le système de l'Open source. De quoi s'agit-il ? Quelles bénéfices et quels risques cela représente-t-il ? Reportage de Marie Schuster et Peter o'Brien.