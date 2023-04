Intelligence artificielle: "Demain, tous sans boulot?"

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 08:03

A la Une de la presse, ce mardi 25 avril, les réactions au lancement, hier, de l’opération Wuambushu, à Mayotte. Une intervention visant à expulser un grand nombre de sans-papiers comoriens du département français. Les débats, en Italie, entre la gauche et l’extrême-droite au pouvoir, sur ce 25 avril, «jour de la libération du territoire italien». Et les nombreuses inquiétudes générées par le développement de l’intelligence artificielle, notamment dans les domaines de la défense et de l’emploi.