information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 16:47

Le Kremlin a jugé mercredi la situation "très, très tendue" dans plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie occidentale touchées par les plus graves inondations depuis des décennies, tout comme le Kazakhstan voisin, alors que le pic de crue n'est pas encore atteint. Plus de 100 000 habitants ont été évacués ces derniers jours, principalement au Kazakhstan, et en Russie, ont annoncé les autorités respectives.