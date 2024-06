information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 19:19

Les inondations meurtrières en Côte d'Ivoire ont succédées à un début d'année exceptionnellement chaud.

Le pays est parmi les plus impactés et les plus vulnérables au changement climatique.

La métropole d'Abidjan n'est pas préparée aux risques climatiques. Pire, le développement récent de la ville a entraîné une aggravation du risque d'inondations catastrophiques. On vous explique pourquoi.