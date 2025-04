information fournie par France 24 • 01/04/2025 à 11:30

L'informatique quantique mettra bientôt toutes nos données à nu. Il faudra donc trouver une parade qui sera forcément…quantique. Dans ce domaine, la France ne manque pas d’atouts, et compte plusieurs start-up pour répondre à ce défi. L’une d’elle s’appelle Vericloud, et nous recevons son PDG et cofondateur, Marc Kaplan. Il exhorte à "travailler avec les utilisateurs potentiels pour aller définir les bons champs d'application de ces technologies". Explications.