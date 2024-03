information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 15:18

En Indonésie, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île de Sumatra provoquant des inondations et des glissements de terrain dans le district de Pesisir Selatan. Plus de 75 000 personnes ont du se réfugier dans des abris temporaires dans cette province du Sumatra occidentale. Au moins 21 personnes ont été tuées et 6 personnes sont portées disparues d'après le bilan d'un responsable des secours publié dimanche 10 mars.