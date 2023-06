information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 15:39

Il a plus de 80 ans et il au sommet de sa forme. Harrison Ford est de nouveau Indiana Jones pour le 5e et dernier voler de la saga américaine. L'aventure se poursuit, tous les ingrédients sont là avec aussi un jeune acteur français qui crève l'écran. Les fans sont au rendez-vous pour la sortie du nouvel opus au cinéma. Un reportage France 2 d'Alexandre Lequéré et Lara Pekez.