Inde : les nationalistes hindous acccusés d'instrumentaliser la guerre Israël-Hamas

information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 12:44

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, l'Inde, bien qu'éloignée du conflit, est devenue la plaque tournante des fausses informations et des propos islamophobes. Sur les réseaux sociaux, comme sur les chaînes d'information, les extrémistes hindous expriment leur haine des musulmans sous couvert de soutien à Israël. Pour le parti hindou d’extrême droite BJP à la tête du pays, l’État hébreu représente un modèle de régime nationaliste et religieux. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne cachent pas leur proximité. Et à quelques mois des législatives, nombreux sont ceux qui dénoncent l'exploitation du conflit à des fins électorales.