Inde : l’Etat du Kerala, laboratoire de la lutte contre les épidémies

information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 10:36

Des infirmiers qui portent des masques et des combinaisons, des écoles et des magasins fermés, des villes confinées… Un scénario qui nous est malheureusement familier et qui vient de se reproduire dans l’Etat du Kerala, en Inde. Il ne s’agit pas d’une nouvelle vague de Covid, mais du virus Nipah, qui touche cette région du sud de l’Inde pour la troisième fois en cinq ans. En 2018, 17 personnes avaient trouvé la mort sur 18 personnes infectées. Un taux de mortalité élevé, mais à chaque épidémie - Nipah, Zika ou encore Covid - l’Etat du Kerala est montré en exemple pour sa gestion des virus qui touchent régulièrement cette région. Alors sur quoi repose le "modèle keralais" ? Reportage.