Inde : des ouvriers mal protégés dans les usines

information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 12:10

Les accidents industriels tuent des milliers de personnes et en handicapent des milliers à vie chaque année en Inde. Entre 2017 et 2021, au moins 6 500 travailleurs sont, selon les pouvoirs publics, morts sur leur lieu de travail, un chiffre minoré d'après les militants syndicaux. Les victimes sont souvent des travailleurs pauvres qui exercent dans des usines ou sur des chantiers. L'Inde veut pourtant devenir une puissance industrielle, en encourageant les investissements et l'innovation.