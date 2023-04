information fournie par France 24 • 19/04/2023 à 16:44

Face à la sécheresse des sols et des forêts et aux risques importants d’incendies, comment éviter le pire pour cet été ? Selon Michel Vennetier, ingénieur, ancien chercheur à l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, devenu INRAE), invité de France 24, "il va falloir faire un très gros effort de communication." Explications.