information fournie par France 24 • 13/02/2025 à 19:45

Un incendie s'est déclenché le 15 janvier sur l'île d'Amsterdam. Un îlot isolé proche du pôle sud. Les militaires et scientifiques, seuls occupants du lieu, ont été évacués. L'observatoire de l'atmosphère installé sur place et essentiel pour la compréhension du réchauffement climatique, est désormais inopérant. C'est aussi un drame pour la biodiversité. L'île est une zone de reproduction des otaries et éléphants de mer. Elle est aussi une zone de nidification pour 2 fragiles espèces d'albatros.