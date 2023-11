Immigration en France : "Les conditions d'entrée sont déjà suffisamment restrictives"

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 17:58

Le controversé projet de loi "pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration" a repris son parcours parlementaire. Pourquoi, aujourd’hui, une nouvelle réforme ? Au centre des débats se trouve l'article 3, dont la but est la régularisation des travailleurs sans-papiers des secteurs dits en tension. Quels droits offre la régularisation et qui peut en bénéficier ? Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Ekrame Boubtane, économiste, maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne et spécialiste des questions liées aux migrations internationales