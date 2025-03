information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 16:27

Le jean est le vêtement le plus porté au monde et c’est un incontournable de la mode mondiale, avec plus de 2 milliards de modèles produits chaque année et 73 pièces vendues chaque seconde. Mais sa production implique souvent des teintures et des produits chimiques toxiques qui nuisent aux écosystèmes. Des innovateurs réinventent désormais la fabrication du denim pour réduire son impact environnemental.