information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 20:57

C'était le premier État communiste de l'Histoire. Il comptait près de 290 millions d'habitants. Et il y a 30 ans, fin décembre 1991, il s'est effondré, laissant 15 Républiques indépendantes : un géant, la Russie, et 14 autres États. Les reporters de France 24 se sont penchés sur les vestiges de l’ère soviétique et les relations que ces pays entretiennent aujourd'hui avec Moscou.