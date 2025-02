information fournie par France 24 • 07/02/2025 à 23:49

Grande consommatrice d'eau, d'électricité et de minerais rares, l'intelligence artificielle est responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais elle représente aussi une opportunité pour accélérer la transition écologique. Quelle utilisation doit-on faire de l'IA? On en parle avec Jacques Saint-Marie, chercheur à l’Inria et à Sorbonne Université.