IA : Face aux Etats-Unis et à la Chine, quelle place reste-t-il ?

information fournie par France 24 • 11/02/2025 à 23:16

Au sommet de l'IA à Paris, la France, l'Inde ou l'UE cherchent à sortir de l'ombre des IA américaines ou chinoises. Le saut technologique est tel que personne ne veut y renoncer, d'autant qu'e l'intelligence artificielle pose des questions de souveraineté critiques, sur les données personnelles, la recherche ou la défense.

Les signataires de la déclaration finale du Sommet prêchent pour une IA "inclusive", "éthique" et "ouverte", et ont appelé à éviter "une concentration du marché" pour que cette technologie soit plus accessible. Washington, de son côté, met en garde contre un risque de régulation excessive.