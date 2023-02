Hyacinthe Ouattara interroge la mémoire et l'identité avec ses sculptures en textile torsadé

information fournie par France 24 • 06/02/2023 à 17:14

Les morceaux de tissus qu'il travaille sont soigneusement choisis. Hyacinthe Ouattara les chine dans les vide-greniers et les brocantes, et chacun porte sa propre histoire. Ses œuvres textiles symbolisent à la fois la fragilité de la vie et la force du lien. Elles sont décrites comme un "plongeon dans l’humanité". La 193 Gallery, fondée par César Lévy, lui donne carte blanche en lui consacrant son premier atelier-résidence. Un lieu où le public peut observer l'artiste en pleine création et échanger avec lui.