information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 09:50

A la Une de la presse, ce vendredi 8 décembre, la plainte de Human Rights Watch contre l’armée israélienne après la mort d’un journaliste, les festivités d’Hanoukka particulière ou encore l’isolement de Volodymyr Zelensky. En France, Notre-Dame retrouve sa grandeur et un agriculteur a été condamné à une amende à cause du bruit et de l’odeur de ses vaches.