information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 20:27

Joe Biden se rend en Israël. Le Président américain va rencontrer en Jordanie, le président égyptien, le roi de Jordanie et Mahmoud Abbas pour parler de la guerre au Proche-Orient. Quel rôle peuvent jouer les Etats-Unis ? Une solution politique entre Israéliens et Palestiniens est-elle encore envisageable ? Quelle peut être la position de la France sur ce sujet ? Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.