"House Of Habibi" : l’Institut du monde arabe ranime la flamme du Voguing

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 14:59

En marge de l’exposition "Habibi : Les Révolutions de l’Amour", qui met en valeur les codes queer du monde arabe, l’Institut du monde arabe, à Paris, proposait en novembre une soirée performance. Rassemblant tous les publics, elle célébrait la tolérance, l’amour, l’émancipation individuelle et la liberté d’exister dans sa différence, à travers le voguing. Un engagement culturel et politique, salué, entre autres, par les artistes Vinii Revlon, Vanina Ninja, Myss Keta et le président de l’Institut, Jack Lang.